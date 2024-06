La Lazio fa sul serio per Samardzic, pronto l’incontro decisivo

Tempo di lettura 1 minuto

I biancocelesti hanno individuato il sostituto di Luis Alberto, il centrocampista dell’Udinese è il profilo giusto

Comincia a prendere forma la Lazio di Marco Baroni. Dopo i primi saluti ora si pensa anche agli acquisti. Un buco importante è quello lasciato da Luis Alberto, volato in Qatar per una nuova fase della sua carriera. Proprio in quella direzione sembra avvicinarsi sempre più il colpo Lazar Samardzic. Il serbo, impegnato con la sua nazionale a Euro 2024, è l’uomo giusto per sostituire lo spagnolo. A breve un altro incontro tra le due dirigenze, il giocatore ha già espresso il suo gradimento per la destinazione. L’Udinese chiede 20 milioni di euro, la Lazio si è avvicinata a quella cifra e presto potrebbe trovare l’incastro giusto per chiudere la trattativa. Dopo le operazioni saltate con Inter e Napoli sarà arrivato il momento di vedere Samardzic con un’altra casacca? Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità.

Glauco Dusso