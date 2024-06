Calhanoglu e la tentazione Bayern Monaco, l’Inter cede solo per cifre importanti

Tempo di lettura 1 minuto

Giorni agitati per i tifosi nerazzurri dopo le indiscrezioni che rimbalzano dalla Germania, al momento la società non sembra preoccuparsi

In pieno europeo ecco la news che turba i sonni dei sostenitori interisti. Hakan Calhanoglu sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, pronto ad un offerta importante per accaparrarsi il regista turco. Nonostante l’interesse sia noto da tempo l’Inter appare tranquilla, forte della volontà del giocatore di rimanere alla corte di Simone Inzaghi in cui è il fulcro del gioco. Qualche scricchiolio si è sentito dopo i presunti incontri tra l’agente del centrocampista e alcuni emissari del club tedesco. Certo dovesse arrivare un’offerta monstre per un giocatore di 30 anni allora le cose cambierebbero. Il club nerazzurro rifletterebbe sulla cessione solo in quel caso, la cifra richiesta si aggirerebbe sui 70 milioni di euro. Dalla Germania nessun rilancio, l’Inter sa che non vuole privarsi del giocatore quindi attende solo eventuali mosse del Bayern. Tranquillità nerazzurra dunque, pronti, però, a non farsi trovare impreparati.

Glauco Dusso