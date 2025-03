La Juventus vuole uno spiraglio scudetto: il Verona possibile cura al disastro coppe

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera a Torino i bianconeri potrebbero portarsi a sei punti dalla vetta e riaprire un seppur debole discorso per il titolo, i gialloblu sulla loro strada

Thiago Motta prepara la ripartenza della Juve, ancora scottata dalle eliminazioni in coppa. Alle 20.45 i bianconeri accolgono allo Stadium l’Hellas Verona, vittorioso nell’ultimo turno contro la Fiorentina e rinfrancato nella corsa per non retrocedere. C’è molta delusioni dalle parti di Vinovo per gli ultimi dieci giorni che hanno portato la squadra fuori sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia. Un eventuale successo questa sera potrebbe riaccendere una fiammella per lo scudetto visti i pareggi delle prime tre. Uno scenario impensabile solo qualche settimana fa. In quel caso la vetta disterebbe solo 6 lunghezze, mentre 5 il secondo posto e 3 il terzo. Per questo, però, bisognerà fare i conti con la squadra di Paolo Zanetti ancora non sicura della salvezza. Motta perde Conceiçao ma ritrova Kalulu, i gialloblu riaccolgono Tengstedt.

Glauco Dusso