Emergenza Inter con vista Champions League: squadra stanca e senza esterni

A Napoli si è fatto male anche Dimarco che salterà Feyenoord e Monza, altri accertamenti in seguito verificheranno le sue condizioni

L’Inter entra nel periodo più caldo della stagione e lo fa nel modo non certo migliore. Contro il Napoli si è confermato il trend delle ultime partite, con una squadra stanca e piena di infortuni in zone nevralgiche. Con i partenopei i nerazzurri si sono presentati con soli due esterni di ruolo. Al Maradona problema muscolare per uno dei due, Dimarco. Gli esami in mattinata hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia destra. Un’assenza sicura con Feyenoord e Monza, probabilmente non solo. Ad oggi solo Dumfries sarà disponibile per le prossime gare. Dimarco va ad aggiungersi ai già noti Carlos Augusto, Zalewski e Darmian, più Sommer. Quello che spaventa è la condizione della squadra sembrata col passare delle gare spesso sulle gambe. Probabilmente è stato fatto un richiamo di preparazione per il rush finale, i tifosi sperano di vedere qualche cambiamento nei prossimi impegni, che diventano fondamentali. D’altronde l’Inter è l’unica squadra impegnata su tutti e tre i fronti, più il mondiale per club a giugno. Un tour de force difficile da sostenere. Simone Inzaghi, però, è pronto a tutto.

Glauco Dusso