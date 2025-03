Fonseca perde la testa: faccia a faccia con l’arbitro, rischia lunga squalifica

Tempo di lettura 1 minuto

È successo a pochi istanti dal termine di Lione-Brest (2-1), il tecnico portoghese protestava per un intervento del Var per un possibile rigore in favore della squadra avversaria

Non c’è pace per Paulo Fonseca. Dopo l’esonero dal Milan e l’approdo al Lione ecco un nuovo episodio negativo per l’allenatore portoghese. Ieri negli ultimi minuti del match tra la sua squadra e il Brest il tecnico è andato su tutte le furie per un check del Var che stava visionando un possibile penalty per la formazione avversaria. L’arbitro Millot ha mostrato il cartellino rosso a Fonseca che non contento è andato testa a testa con il direttore di gara. Parapiglia a bordo campo prima di abbandonare il terreno di gioco con staff e giocatori che lo bloccavano. Nel post partita le scuse che si pensa non lo salveranno da una pesante squalifica. Questa potrebbe essere di 7 mesi secondo i media francesi. Nota a margine, il Lione ha comunque vinto 2-1 la partita. Un successo che però l’allenatore non si sarà per nulla goduto.

Glauco Dusso