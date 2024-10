Europa League, le ultime su Lazio e Roma

Tempo di lettura 1 minuto

Mandas in porta per Baroni mentre è previsto qualche cambio per Juric con Shomurodov favorito su Dovbyk

Giornata di Europa League per le romane che si preparano ad affrontare il Nizza e l’Elfsborg.

La Lazio, dopo le vittorie con Dinamo Kiev e Torino, affronta i francesi per proseguire la striscia positiva. Confermato l’ampio turnover per Baroni con Mandas in porta e Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro dietro il Taty Castellanos. Panchina per Romagnoli, Lazzari e Nuno Tavares con la difesa composta da Marusic, Gila, Patric e Luca Pellegrini.

La Roma vuole vincere la prima partita in Europa League dopo il pareggio beffardo contro l’Athletic Bilbao. Juric pensa alla panchina per Artem Dovbyk, visto che l’ucraino non ha ancora riposato, con Shomurodov favorito per sostiturlo. Riposo anche per Mancini e Lorenzo Pellegrini, che non sono al meglio, mentre dovrebbe partire dall’inizio Stephan El Shaarawy.

La Lazio scenderà in campo alle 18:45 contro il Nizza mentre la Roma giocherà sul campo dell’Elfsborg alle 21.

