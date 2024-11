Infortunio per Cabal, si teme interessamento del crociato

Tempo di lettura meno di un minuto

Thiago Motta in ansia per il suo difensore che rientrerà a Torino nelle prossime ore per fare gli esami strumentali

Juventus in ansia per le condizioni di Juan Cabal. Il difensore si è infortunato con la Colombia al ginocchio e si teme un interessamento del legamento crociato anteriore. Nelle prossime ore l’ex Verona rientrerà a Torino per svolgere gli esami strumentali di rito e sciogliere i dubbi sulle sue condizioni. Tutta la Juventus è ansia per Cabal considerando già l’infortunio di Bremer che ha complicato e non poco i piani di Thiago Motta.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina