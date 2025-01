La Juventus in campo col Bruges: Thiago Motta ritrova Conceicao

Tempo di lettura 1 minuto

La sfida di Champions League tra belgi e bianconeri promette spettacolo. Il tecnico recupera tanti uomini dall’infermeria: tra cui il portoghese e Yildiz

La Juventus questa sera giocherà in Belgio contro il Bruges nel match valido per la penultima giornata della fase campionato della Champions League. I bianconeri con una vittoria otterrebbero la matematica qualificazione tra le prime ventiquattro. Poi nell’ultimo turno si capirà se agli ottavi andranno direttamente o passando dai playoff. In vista della formazione che scenderà in campo stasera, Thiago Motta recupera Conceicao, che però dovrebbe partire dalla panchina. Tutto OK per Yildiz e per l’americano McKennie. Weah e Mbanbula dovrebbero essere riconfermati dopo le reti al Milan. Vlahovic ancora fuori. Nel Bruges esperienza tra i pali con l’ex Liverpool Mignolet, mentre Hayen potrà cotnare anche sui nazionali De Cuyper e Vanaken.

Sandro Caramazza

Fonte foto: cm.com