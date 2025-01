Il Bologna vuole la prima vittoria: dinanzi il Borussia Dortmund. Gioca Dallinga

Tempo di lettura meno di un minuto

I felsinei chiamati all’ultima partita casalinga in Champions League e giocheranno contro i tedeschi. In attacco, Castro verso la panchina

Il Bologna va a caccia della prima vittoria in Champions League e proverà a conquistarla al Dall’Ara contro il Borussia Dortmund di Nuri Sahin, in grandissima crisi in Bundesliga. Italiano sta studiando la formazione da opporre ai tedeschi e Dallinga al momento sembra in vantaggio su Santiago Castro. Il suo 4-2-3-1 sarà poi completato da destra verso sinistra da Orsolini, Odgaard e Ndoye. In mezzo rischia di non esserci Ferguson, con Pobega pronto a sostituirlo. Nel Borussia Dortmund, che cerca la qualificazione agli ottavi di finale, l’attacco sarà guidato da Guirassy con alle spalle, Adeyemi e Gittens. C’è l’ex Juventus Emre Can.

Sandro Caramazza

