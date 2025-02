L’Atalanta prende Posch, Belahyane alla Lazio, l’Inter chiude Sucic per giugno

Tempo di lettura 1 minuto

Nelle zone alte della classifica arrivano gli ultimi colpi per puntellare le squadre in vista del finale di stagione

I giorni del condor, per dirla in maniera tanto cara ad Adriano Galliani. Stiamo per arrivare al gong delle trattative invernali ed ecco che si iniziano a serrare le fila. L’Atalanta chiude un’importante operazione in entrata. Si tratta di Stefan Posch che si accasa a Bergamo. L’operazione col Bologna, che ha prelevato al suo posto Calabria dal Milan, si è sviluppata sui termini di un prestito con diritto di riscatto. La Dea dovrà versare 7 milioni in caso di acquisto definitivo e 1 milione se non dovesse esercitare il diritto. Anche la Lazio nel rush finale mette a segno i suoi colpi. Quello più importante è sicuramente Reda Belahyane dal Verona. Falliti gli assalti a Fazzini e Casadei ecco il classe 2004 marocchino che si è messo in luce in questo inizio di stagione. Scaligeri che incasseranno 14 milioni di euro. Per i biancocelesti in arrivo anche il difensore danese Provstgaard, 21 anni dal Vejle. Infine non solo acquisti per gennaio. L’Inter si assicura il talento 21enne della Dinamo Zagabria Petar Sucic. La cifra è di 14 milioni più 2 di bonus. Il giovane centrocampista farà a breve le visite ma rimarrà in Croazia sino a giugno. Colpo in prospettiva per i nerazzurri, anche in vista del mondiale per club.

Glauco Dusso