L’esito degli esami per Marcus Thuram, si fermano Kossounou e Bellanova mentre Gasperini si affida ai titolari

L’attaccante francese resterà ai box per quasi un mese. Juric dovrà fare a meno dei due che si sono infortunati nella sfida con il Brugge. L’allenatore della Roma non ha intenzione di fare turnover contro il Lille

Marcus Thuram non sarà a disposizione di Chivu nelle prossime partite. L’attaccante francese ha accusato un risentimento muscolare alla coscia che lo terrà ai box per circa un mese. Thuram proverà a recuperare per la gara contro la Roma del 18 ottobre ma al momento resta fortemente in dubbio.

Infortuni anche in casa Atalanta per Bellanova e Kossounou, usciti anticipatamente nella sfida di Champions League contro il Brugge. L’esterno resterà fermo per circa tre settimane mentre il difensore ivoriano avrà bisogno di altri esami strumentali. Ad ogni modo entrambi non saranno a disposizione di Juric per la gara di sabato contro il Como.

Alle 18.45 la Roma scenderà in campo contro il Lille per l’Europa League. Gasperini non ha intenzione di fare turnover e di conseguenza dovrebbe affidarsi ai titolari. Celik dovrebbe vincere nuovamente il ballottaggio con Hermoso così come Dovbyk, nettamente in vantaggio su Ferguson.

