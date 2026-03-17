Rapinato El Aynaoui, spiraglio Iran per il Mondiale, tegola Skorupski

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Paura nella notte per il centrocampista della Roma, la nazionale asiatica potrebbe andare alla kermesse estiva, Italiano perde per il suo portiere

Tanta paura nella notte per il centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui. Il giocatore giallorosso, intorno alle 3 di notte, è stato rapinato da una banda composta da 6 uomini. I rapinatori hanno fatto irruzione nella sua casa in zona Castel Fusano, rubando gioielli dal valore di 10 mila euro, un Rolex e alcune borse griffate. All’interno dell’abitazione, oltre a El Aynaoui c’erano la compagna, la madre del calciatore, il fratello e la compagna del fratello.

L’Iran potrebbe andare al Mondiale? Al momento la risposta sarebbe negativa, ma c’è uno spiraglio. L’ambasciata iraniana, infatti, sta trattando con la Fifa la possibilità di spostare le partite del primo turno dagli Stati Uniti al Messico. Tuttavia, dall’Inghilterra, oggi, sostengono che la Fifa non abbia dato il suo benestare. Da capire se la situazione potrà evolversi nei prossimi giorni. L’Iran, facente parte del Gruppo G, è stata inserita nel gruppo con Nuova Zelanda (Los Angeles), Belgio (Los Angeles) ed Egitto (Seattle).

Nazionale dell’Iran

Tegola Lukasz Skorupski per il Bologna. Il portiere polacco si è fatto male contro il Sassuolo e nelle scorse ore si è sottoposto agli esami strumentali. Diagnosi negativa: lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Il numero uno di Italiano dovrà stare ai box per circa 6-8 settimane. Praticamente la sua stagione può dirsi conclusa. Il Bologna giovedì sarà impegnato nell’euroderby di ritorno di Europa League contro la Roma. Si ripartirà dall’1-1 del Dall’Ara. Al posto di Skorupski ci sarà il secondo Ravaglia.

Lukasz Skorupski

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tmw, Fanpage, Fantacalcio.it