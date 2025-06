Roma, l’arrivo di Ranieri ha invertito la rotta

Tempo di lettura 3 minuti

Claudio non ha solo aiutato con i risultati da allenatore ma ha anche indirizzato la proprietà a fare le scelte giuste

Claudio Ranieri è l’uomo della svolta in casa Roma. L’ormai ex allenatore si sta dimostrando un senior advisor (un consigliere, detto in parole povere) di grandissimo livello riuscendo ad indirizzare nel modo corretto una proprietà che, dal suo arrivo nel 2020, ha fatto delle scelte buone ma anche altre discutibili. Dall’arrivo di Tiago Pinto, i Friedkin hanno faticato a trovare una quadra nella dirigenza giallorossa. Cito il dirigente portoghese perché al di là di come si valuti il suo operato a Roma, per alcuni positivo per altri meno, rimane il fatto che l’ex Benfica poi non ha più ricoperto questo ruolo.

Da febbraio 2024, quando Tiago Pinto diede le dimissioni, la Roma arrivò fino a giugno senza un direttore sportivo prima di ingaggiare Ghisolfi. In quel periodo Dan Friedkin si fidava molto dell’ad Lina Souloukou e degli algoritmi per formare il gruppo dirigenziale ed è così che venne scelto il ds francese. La scelta di Ghisolfi lasciò sin da subito molti dubbi data la poca esperienza del ds e la conoscenza pari a zero del nostro campionato. Infatti il mercato estivo confermò queste perplessità visto l’acquisto di giocatori poco funzionali come Enzo Le Fee. I problemi a livello gestionale a Trigoria proseguirono con l’esonero di De Rossi, l’ingaggio di Juric e le dimissioni di Lina Souloukou con la squadra che infatti, prima dell’arrivo di Ranieri, brancolava molto vicino alla zona retrocessione.

Tralasciando quanto fatto di buono in panchina (17 vittorie e solo 4 sconfitte nelle 26 partite in A), i risultati del lavoro di Ranieri iniziarono ad arrivare sin dal mercato invernale con acquisti come Rensch e Salah-Eddine ovvero giocatori di 22-23 anni con ottime potenzialità ma anche con esperienza. Inoltre l’ex Cagliari ha anche gestito molto bene la questione allenatore individuando in Gasperini il prescelto. Una scelta coerente con quanto dichiarato poi nella conferenza stampa di presentazione; anche la questione ds, viste le dimissioni di Ghisolfi, è stata risolta senza problemi, cosa che già solo un anno fa era impensabile. L’arrivo di Massara prosegue questo percorso intrapreso dalla Roma con Ranieri verso un futuro quantomeno organizzato nel miglior modo possibile.

Proprio per questo possiamo tranquillamente dire che l’arrivo di Ranieri ha invertito la rotta in casa Roma.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina