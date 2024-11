Juventus in difficoltà: McKennie e Vlahovic in dubbio per l’Aston Villa

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra di Thiago Motta deve affrontare una situazione critica sul fronte infortuni, con la possibile assenza anche del centrocampista e dell’attaccante, i quali sono in dubbio per la partita di domani

La Juventus si trova in una situazione di emergenza in vista della sfida di Champions League contro l’Aston Villa. L’allenatore bianconero Thiago Motta deve fare i conti con l’assenza di Dusan Vlahovic, che continua a lavorare a parte dopo l’infortunio subìto in nazionale. La sua presenza in campo è ancora incerta e il suo forfait potrebbe rappresentare un duro colpo per la Juventus, già alle prese con una stagione complicata. McKennie salta l’allenamento a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista americano sarà valutato nelle prossime ore per capire se potrà essere disponibile per la partita.

Sandro Caramazza

Fonte foto: goal.com