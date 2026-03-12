Bastoni ancora a parte mentre Bologna, Roma e Fiorentina si giocano l’accesso ai quarti

Tempo di lettura 2 minuti

Il difensore nerazzurro verrà valutato domani in vista della partita di sabato, rossoblù e giallorossi si scontrano in Europa League mentre la Viola sfida il Rakow, arrivato secondo nella League Phase della Conference League

Alessandro Bastoni continua ad allenarsi a parte. Il difensore ha accusato un colpo nel derby con il Milan e resta in dubbio per la sfida di sabato contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. Le condizioni di Bastoni verranno valutate nell’allenamento di domani per capire se effettivamente salterà il big match con la Dea o se invece recupererà incredibilmente.

Alle 18.45 andrà in scena il derby italiano in Europa League tra il Bologna e la Roma. Italiano dovrebbe proporre il 4-3-3 con Bernardeschi, Dallinga e Rowe in attacco e a centrocampo il terzetto Ferguson-Freuler-Pobega. Dubbio sulla sinistra ma se Miranda dovesse essere disponibile sarà lui a partire dal 1′ minuto. Gasperini, che non avrà a disposizione Kone (clicca qui per saperne di più), si affiderà ad El Aynaoui vicino a Pisilli a centrocampo. Vista la squalifica di Mancini, il terzetto difensivo sarà composto da Celik, Ndicka e Ghilardi. Malen sarà ancora il punto fermo in attacco. Appuntamento dunque alle 18.45 per quella che si prospetta una partita divertente e bella da vedere.

La Fiorentina scenderà in campo alle 21 contro i polacchi del Rakow. Non sarà una partita facile visto che gli avversari della Viola hanno chiuso la League Phase al secondo posto ma Vanoli sceglie comunque di fare un ampio turnover. Parisi agirà in attacco assieme a Piccoli e Fazzini nel 4-3-3 disegnato dall’ex Torino e Venezia. Spazio anche per Christensen in porta e per Fabbian a centrocampo. La Fiorentina dovrà essere brava ad indirizzare la qualificazione per poi affrontare la partita in Polonia con più margine di errore.



