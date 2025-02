Keita Balde firma con il Monza fino a giugno

Tempo di lettura meno di un minuto

Alessandro Nesta lo ha visionato in allenamento e ha dato il via libera al tesseramento

Colpo in entrata per il Monza: Keita Balde è un nuovo giocatore della squadra lombarda fino al 30 giugno 2025. Il senegalese è stato visionato in allenamento da Alessandro Nesta che ha dato il via libera al tesseramento per ampliare il reparto attaccanti del Monza. Nonostante non giochi da inizio dicembre, Keita potrebbe già essere convocato per la gara di domenica alle 15 contro il Lecce.

La speranza di tutto il Monza è che l’ex Inter e Lazio possa, con la sua qualità ed esperienza, aiutare la squadra a non retrocedere in Serie B.

