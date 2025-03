Infinitamente Svilar

Tempo di lettura 1 minuto

Il rinnovo del portiere della Roma tarda ad arrivare, accordo ancora lontano, Bayer Monaco, Chelsea ed il Fenerbahce di Mourinho puntano i riflettori

Il futuro di Mile è nella Capitale. Almeno questo è quello che auspica il popolo giallorosso.

Arriva a Roma con Jose Mourinho nel 2022, trova poco spazio ma è determinato a crescere. Con mister De Rossi passa a titolare indiscusso ed in ogni partita diventa fondamentale.

Con Ranieri è il presente sicuro, affidabile, le prestazioni nella Roma, anche nelle peggiori partite sono state sempre fondamentali cercando di non far affondare la squadra, un vero leader. Svilar oggi è uno dei portieri più riconosciuti anche a livello internazionale.

Negli ultimi giorni tante le voci di corridoio, il rinnovo tarda ad arrivare, nonostante la scadenza del contratto sia nel 2027. Troppi occhi puntati sul portiere obbligano la Roma ad affrettare le trattative e blindare il ragazzo, l’offerta del club però non sembra soddisfare le richieste. La tifoseria giallorossa attende un segnale concreto dalla Società, sarebbe un inizio per un futuro concreto, ancora troppo incerto con mille interrogativi su chi guiderà la Roma il prossimo anno. Mile si trova bene a Roma, lo ha dimostrato su un post sui social (la Roma lo ha celebrato e lui ha commentato con l’emoji dell’infinito) e con il suo parlare “romano”, i Friedkin di contro hanno sempre sostenuto di avere un progetto ambizioso per la squadra. Non investire su un professionista come Svilar, sarebbe una sconfitta per tutto l’ambiente.

Fonte foto: calciomercato.com

Silvana Perrini