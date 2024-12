Juventus: Vlahovic ha recuperato ed è disponibile per il Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti bianconero ha smaltito i problemi muscolari che gli hanno impedito di giocare nelle ultime partite e sarà convocato per la sfida coi felsinei

Tre pareggi nelle ultime tre partite, con un solo gol realizzato, quello di Cambiaso di domenica scorsa. Questo è il magro bottino raccolto dalla Juventus di Thiago Motta dopo il ritorno dall’ultima pausa per le nazionali, a causa anche dell’infortunio di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo infatti, nelle ultime settimane, ha accusato dei problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare le sfide contro Milan, Aston Villa e Lecce. Da ieri però, Dusan è tornato ad allenarsi in gruppo ed è disponibile per essere convocato per il match casalingo di sabato contro il Bologna. Ancora non c’è la certezza che possa partire titolare, ma vista la sterilità offensiva di quest’ultimo periodo, già riavere a disposizione il principale bomber della squadra è una buona notizia per la Juventus.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)