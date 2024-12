Roma: per il mercato di gennaio si puntano Raspadori, Zappa e Delprato

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi devono uscire dalla pessima posizione in classifica in cui si trovano e per rinforzare la rosa durante il calciomercato invernale vogliono partire proprio dalla Serie A

Dopo già tre allenatori in stagione ed una striscia pessima di risultati, la Roma si trova a ridosso della zona retrocessione. Per risalire la china, il club giallorosso punta sin da subito a tornare a vincere (sabato all’Olimpico arriva il Lecce), ma pensa anche a come rinforzare la rosa a disposizione di mister Ranieri durante il mercato di gennaio. Le priorità al momento sono un centravanti di riserva, che faccia rifiatare Dovbyk, e 1-2 terzini. Il principale nome sul taccuino di Ghisolfi per l’attacco è quello di Giacomo Raspadori, che pur avendo caratteristiche diverse rispetto a Dovbyk può tornare utile perché capace di legare molto bene con gli altri giocatori offensivi della Roma. Al momento, il centravanti azzurro sta trovando poco spazio a Napoli, ma bisognerà vedere se Conte lo lascerà partire. Sulle fasce invece gli obiettivi sono Delprato del Parma e Zappa del Cagliari, con preferenza per il primo che però costa qualche milione in più. Come alternativa, si pensa anche a Devyne Rensch dell’Ajax.

Luca Missori

(Fonte immagine: Giallorossi.net)