Fiorentina: Bove uscito dalla terapia intensiva, continua il recupero

Il centrocampista viola dopo il malore accusato domenica sera durante la partita contro l’Inter è stato stabilizzato ed ora sta recuperando, ma è ancora ricoverato

Passato il grande spavento, ora Edoardo Bove può guardare al futuro con più serenità. Domenica sera infatti, appena arrivato d’urgenza all’Ospedale Careggi di Firenze, il calciatore romano era stato ricoverato in terapia intensiva. Nella giornata di ieri, invece, il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha rivelato a Mediaset che Bove ha lasciato la terapia intensiva, passando ad un reparto di gravità inferiore. Nel frattempo, incoraggiata proprio da lui, la Viola ha giocato in Coppa Italia perdendo ai rigori contro l’Empoli. Per rivedere in campo Edoardo invece bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, come è giusto che sia.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)