Juventus, si ferma nuovamente Douglas Luiz

Tempo di lettura meno di un minuto

Ennesimo infortunio in stagione per il brasiliano e, in generale, per i ragazzi di Thiago Motta

Continua a piovere sul bagnato in casa Juventus per quanto riguarda gli infortuni. Questa volta è, nuovamente, il turno di Douglas Luiz che ha sentito un fastidio durante la gara con il Cagliari. Oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano resterà ai box fino a dopo la sosta per le nazionali di metà marzo saltando le partite contro Empoli, Verona, Atalanta e Fiorentina. La speranza di Douglas Luiz, di Thiago Motta e di tutta la Juventus è che il rientro avvenga nella gara casalinga con il Genoa di fine marzo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina