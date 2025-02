Spalletti carica l’Italia: “Affrontiamo la Germania con fiducia! Ci serve un Baggio”

Tempo di lettura 1 minuto

Il CT della Nazionale azzurra si prepara alla grande doppia sfida contro i tedeschi nei quarti di finale di Nations League

A fine marzo ritorna in campo l’Italia di Luciano Spalletti. Il 20 marzo l’andata dei quarti di Nations League contro la Germania e il 23 il ritorno in Germania. Spalletti, direttamente dalla sua Montaione, sulle colline in provincia di Firenze, ha parlato così: “Io vado per vincere, non me ne frega niente. I miei hanno la forza per giocare con chiunque, siamo un gruppo forte. La Germania fa tutto bene, ti salta subito addosso. Noi dobbiamo andare in verticale, mettere palla dietro le loro spalle per trovare gli spazi, gestendo bene i momenti. Abbiamo cambiato sistema tattico dopo l’Europeo, ma quanto fatto prima non è da buttare. Ci serve gente che sappia buttarsi dentro la mischia e fare qualcosa di diverso, tipo Roberto Baggio“.

Sandro Caramazza

