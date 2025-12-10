Frosinone e Monza guardano tutti dall’alto, che battaglie nelle altre zone di classifica!

Tempo di lettura 3 minuti

La serie B si conferma campionato apertissimo, al momento solo la zona promozione diretta sembra leggermente indirizzata così come i primi posti playoff, il resto è incerto

Il campionato cadetto tra domenica e lunedì ha messo a referto la quindicesima giornata. La situazione è come sempre intricata lungo tutta la classifica.

Promozione diretta. In questo momento Frosinone e Monza hanno impresso un cammino decisamente positivo. Ciociari e brianzoli sono appaiati a 31 in cima alla graduatoria con un margine di 4 punti dalla terza. Quest’ultima è a sorpresa il Cesena. Bianconeri autori di un torneo da sottolineare. Alle spalle dei romagnoli, però, ci sono tre squadre a 26 pronte ad azzannare. Venezia, Palermo e Modena stanno andando a singhiozzo ma hanno gli organici per far paura a tutti, anche alle prime due se dovessero perdere colpi. Soprattutto i rosanero di Filippo Inzaghi non stanno rispettando i pronostici per qualche passaggio a vuoto di troppo, ma essendo neanche a metà cammino c’è tempo per risalire.

Zona playoff. Oltre alle quattro già citate, che hanno ancora velleità di promozione diretta, rimangono due posti per gli spareggi post regular season. Parliamo di sei squadre in 4 punti. Le montagne russe dei risultati in serie B collocano negli ultimi due piazzamenti disponibili Catanzaro a 22 ed Empoli a 20. Con gli stessi punti dei toscani incombono Reggiana e Avellino. Alle loro spalle a un solo punto la Juve Stabia pronta a sorprendere. Chiude questa ideale griglia il Padova con 18 lunghezze.

Zona playout e retrocessione diretta. L’area rossa, a sottile distanza dalla precedente, si apre con la Carrarese a quota 16 che sente il fiato sul collo di Virtus Entella e Bari a 15. Tutte e tre potrebbero essere risucchiate dal gruppone alle loro spalle. Sudtirol, Spezia e Mantova a 14 più la Sampdoria a 13. Quest’ultima continua nel suo torneo deludente che non rispecchia la storia del club. Playout che in questo momento giocherebbero proprio Sudtirol e Spezia. Fanalino di coda a tre lunghezze dai blucerchiati c’è il Pescara, che sta vivendo una stagione tormentata. I saluti di Silvio Baldini dopo la promozione e l’esonero di Vivarini nel mese scorso. Chissà se Giorgio Gorgone saprà risollevare gli abruzzesi da un immediato ritorno in serie C.

Marcatori. Chi non si smentisce mai è Joel Pohjanpalo che nonostante gli alti e bassi del Palermo non scorda come si fa gol. Nell’ultimo turno ha messo a segno una doppietta in quel di Empoli contribuendo alla vittoria dei rosanero. Sono 10 le segnature del finlandese che si dimostra cannoniere assoluto di categoria. Alle sue spalle il recordman di gol in serie B, Massimo Coda, immortale, con 7 reti. Insieme a lui Ettore Gliozzi del Modena, coprotagonista del buon campionato degli emiliani. Citazione speciale per Andrea Tiritiello, nel gruppone a quota 6, che di professione fa il difensore, addirittura di una neopromossa, ovvero la Virtus Entella. Chissà se riuscirà ad arrivare in doppia cifra, anche se la maggior soddisfazione sarebbe portare più in alto possibile la sua squadra dalle secche della retrocessione.

Glauco Dusso