Il Napoli si assicura Giovane. Roma-Milan: delicatissimo scontro al vertice. Leon Jakirović nuovo difensore per l’Inter

Tempo di lettura 2 minuti

Prelevato dal Verona, l’attaccante brasiliano, in prestito con obbligo di riscatto. Domenica sera, all’Olimpico, gara ad alta tensione che potrebbe portare a risvolti importanti per il vertice del campionato. Il giovane centrale croato arriva in nerazzurro per 5 milioni di euro, bonus compresi

Il Napoli, molto attivo sul mercato, si accaparra le prestazioni di un’ottimo calciatore per il presente ed il futuro, il 22enne Giovane Santana do Nascimento che arriva dal Verona in prestito con obbligo di riscatto, per un affare complessivo di circa 20 milioni di euro. Sull’altro fronte, quello delle cessioni, ha salutato già Noa Lang, approdato al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, entrambi in prestito oneroso di 2mln e diritti di riscatto fissati a 30mln per l’olandese, 35 per l’italiano.

Saelemaekers

Scontro al vertice all’Olimpico di Roma, un match che potrebbe dare risposte davvero importanti. Qualche dubbio di formazione per i rossoneri, più che altro per le ampie scelte di Massimiliano Allegri, sia in difesa dove potrebbe trovare spazio De Winter in ottima forma, al posto di Pavlovic, oppure a centrocampo dove Ricci, ragazzo intelligente, sta facendo bene e potrebbe trovare la titolarità, mentre il duello Fofana-Loftus-Cheek potrebbe essere vinto dal secondo come mezz’ala titolare. In dubbio per problemi fisici, ma in netto miglioramento, la presenza dell’ex Alexis Saelemaekers. In casa giallorossa si cerca di dare un vero e proprio senso alla stagione in corso e questa partita potrebbe dare diverse risposte e certezze, sia al tecnico che allo spogliatoio.

Leon Jakirović, difensore croato classe 2008, è il nuovo acquisto dell’Inter e arriva dalla Dinamo Zagabria per 5 milioni bonus compresi ed il 10% sulla futura rivendita. Difensore centrale di grande prestanza fisica, può essere adattato anche come terzino sinistro, insomma un prospetto molto interessante, come molti altri che militano nella Dinamo, parola di Zvonimir Boban.

Fonti foto: sportellate.it; goal.com; tribuna.com

Luigi A. Cerbara