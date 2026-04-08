Juventus, Milan e Inter a Perth. Il Napoli punta Richard Rios e migliorano le condizioni di Scamacca

Juventus, Milan e Inter a Perth. Il Napoli punta Richard Rios e...

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Il calcio italiano sbarca in Australia. Gli azzurri hanno messo nel mirino un ex obiettivo della Roma, mentre l’Atalanta presto riavrà la sua punta

Alla fine a Perth, il calcio italiano ci va. Dopo la lunga querelle su Milan-Como dello scorso febbraio, finita con un nulla di fatto, ad agosto sbarcheranno nell’Australia occidentale Milan, Juventus e Inter. Le 3 big nostrane faranno le rispettive pre-season proprio a Perth e si sfideranno anche in amichevole. Sarà presente anche il Palermo.

Il Napoli punta Richard Rios. Il centrocampista colombiano, la scorsa estate, è stato molto vicino a vestire la maglia della Roma, prima di scegliere il Benfica. La squadra azzurra sta monitorando le prestazioni del giocatore sudamericano, oggi allenato da José Mourinho, e in estate potrebbe affondare il colpo. Rios al Benfica ha collezionato finora 40 presenze, condite da 5 gol e 5 assist. La scorsa estate, il club lusitano sborsò circa 27 milioni di euro per strapparlo al Palmeiras.

Richard Rios

Migliorano le condizioni di Gianluca Scamacca, che spera di strappare una convocazione per il prossimo match di campionato dell’Atalanta contro la Juventus. L’attaccante, out per una lesione all’adduttore che gli aveva precluso di aiutare la Nazionale di Gattuso ai playoff, potrebbe rientrare per la partita delicatissima contro la Vecchia Signora. Match di grande importanza per la zona Champions League. Raffaele Palladino spera di riaverlo quantomeno per la panchina.

Gianluca Scamacca

Sandro Caramazza

Fonte foto: Repubblica, Sky Sport, Goal.com