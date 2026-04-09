Due club inglesi sulle strade delle italiane

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Stasera andranno in scena i quarti di finale di andata sia in Europa League che in Conference. Il Bologna riceve l’Aston Villa, la Fiorentina va a Londra contro il Crystal Palace

Da una settimana a questa parte, dall’eliminazione della Nazionale italiana sulla strada verso il mondiale, non si fa altro che analizzare quello che non funziona nel calcio italiano. Tanti gli aspetti presi in considerazione, diverse le idee proposte per rilanciare l’intero movimento. In questa giornata però avremo una boccata di ossigeno in quanto stasera due squadre italiane saranno impegnate in Europa, le uniche ancora in corsa. Il Bologna in Europa League sfiderà in casa l’Aston Villa mentre in Conference la Fiorentina se la vedrà in trasferta con il Crystal Palace.

Impegno ostico per il Bologna visto che l’Aston Villa occupa il quarto posto in Premier League. Tanto per cominciare sulla panchina del club di Birmingham siede Unay Emery, colui il quale detiene il record di trionfi in questa competizione da allenatore, tre successi con il Siviglia e uno con il Villarreal. Dunque un mister estremamente abile nel preparare e affrontare le sfide di coppa. Emiliano Martinez in porta è una garanzia in quanto a esperienza, stesso discorso per Pau Torres, Lindelof e Digne in difesa; mentre in attacco occhio ai temibili Watkins e Abraham. Un avversario tosto che per batterlo ci vorrà un super Bologna. Mister Italiano sogna un’altra finale europea. Due i precedenti ed entrambi sono recenti, infatti le due compagini si sono affrontate in questa fase campionato dell’Europa League, vittoria per il club inglese per 1-0, e nella scorsa fase campionato di Champions League, altro successo per l’Aston Villa, 2-0.

Tutt’altro scenario in Conference dove troviamo una Fiorentina più stressata dal campionato rispetto al Bologna, i viola si sono sfilati dalla zona retrocessione ma i rischi di essere risucchiati sono dietro l’angolo, quindi mister Vanoli dovrà gestire al meglio entrambi i fronti, lotta salvezza e Conference. Il Crystal Palace sogna in grande anche in Europa dopo aver conquistato i suoi primi trofei, la coppa d’Inghilterra battendo nella scorsa stagione in finale il Manchester City e la SuperCoppa inglese avendo la meglio sul Liverpool ai rigori lo scorso agosto. Due scalpi memorabili. L’allenatore austriaco Oliver Glasner oltre a questi trionfi ha vinto anche l’Europa League allenando l’Eintracht Francoforte nel 2022. Il centrocampista Yeremi Pino e l’attaccante Mateta sono i giocatori più rappresentativi. Il club in campionato occupa più o meno il centro classifica.

Speriamo che queste due squadre italiane possano avanzare in queste due competizioni.

Fonte foto: Gazzetta.it

Stefano Rizzo