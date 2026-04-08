Fastidio alla caviglia per Kean, in dubbio per il Crystal Palace, Ancelotti vicino al rinnovo col Brasile, Mancini e Dybala prossimi al rientro

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Il centravanti della Viola rischia di saltare la partita di Conference contro gli inglesi, l’allenatore sta per firmare il contratto con la Seleçao fino al 2030, i due giallorossi puntano a rientrare per fine aprile

Non c’è pace per Moise Kean. In una stagione costellata da diversi infortuni (e condita dalla delusione con la nazionale italiana) arriva l’ennesimo problema alla caviglia. Il centravanti della Viola infatti si porta dietro da settimane questo fastidio che l’ha condizionato anche quando è riuscito a scendere in campo e che ora rischia di fargli saltare l’importante sfida di Conference League di domani sera contro il Crystal Palace. Decisivo sarà l’allenamento di rifinitura di domani mattina, in cui Vanoli valuterà le condizioni del suo bomber per decidere se convocarlo oppure no. La presenza di Kean però è ad oggi a forte rischio.

(Fonte immagine: Goal.com)

Il tecnico di Reggiolo si appresta a prolungare il suo contratto come CT della Seleçao fino al 2030. Il rinnovo in realtà sarà diviso in due parti: il primo scatterà subito, il secondo nel 2028. L’ex allenatore, tra gli altri, di Milan e Real Madrid percepirà uno stipendio di 10 milioni di euro l’anno, diventando il commissario tecnico più pagato nella storia della nazionale brasiliana. Sfuma dunque la possibilità, già remota in precedenza a dire il vero, di vedere Ancelotti sulla panchina dell’Italia al termine del prossimo mondiale.

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Infine, non si attenua l’emergenza infortuni in casa Roma. Dalla disfatta contro l’Inter è uscito acciaccato Gianluca Mancini, che salterà sicuramente la gara contro il Pisa di venerdì e proverà a recuperare per il big match del 18 aprile contro l’Atalanta. Per non rischiare di forzare i tempi e di avere ricadute però, il rientro del difensore giallorosso potrebbe slittare alla giornata successiva contro il Bologna. Stesso discorso, grossomodo, per Paulo Dybala. Il fantasista argentino procede nell’iter di riabilitazione dopo l’operazione al menisco e punta a rientrare in gruppo già nella prossima settimana. Per la fine del mese potrebbe essere di nuovo convocato.

Mancini

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Luca Missori

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