Juventus-Milan, altro flop dello spettacolo! Ekhator e quel 5 ottobre nel destino, Bayern Monaco percorso netto

Tempo di lettura 2 minuti

Il campionato italiano continua a non dare il meglio di sé, altro brutto spettacolo tra due squadre tra le più importanti, intanto l’attaccante del Genoa segna il suo secondo gol lo stesso giorno del primo un anno fa, i bavaresi macchina perfetta sino ad ora

Era già capitato negli anni scorsi, si è confermato ieri. Juventus contro Milan non è sinonimo di spettacolo, anzi. Gara da sbadigli ieri sera all’Allianz Stadium, fatta eccezione per un paio di sussulti più il rigore fallito da Pulisic. Per il resto uno spettacolo non degno di una serie A che ormai sta sempre più scendendo di livello. Due squadre dalla grande tradizione che non riescono a offrire un gioco propositivo. I bianconeri nonostante i grandi nomi in avanti faticano a segnare, i rossoneri sono diventati compagine solida ma che davanti ha diversi passaggi a vuoto. Gli allenatori si sono dichiarati soddisfatti, i tifosi lo saranno sicuramente meno.

Clamorosa coincidenza ieri per l’attaccante del Genoa classe 2006 Jeff Ekhator. Il ragazzo è andato a segno con uno splendido colpo di tacco contro il Napoli al Maradona. Si tratta del suo secondo gol in serie A e anche il primo lo aveva messo a segno il 5 ottobre ma dello scorso anno. Si trattava del gol della bandiera contro l’Atalanta, match finito 5-1 per i bergamaschi. Calciatore che piano piano sta entrando nelle rotazioni di Vieira mettendosi in mostra per il futuro nonostante la giovane età.

L’esultanza di Ekhator dopo il gol al Napoli – genovatoday.it

Con la vittoria di sabato e il pareggio ieri tra Porto e Benfica il Bayern Monaco è rimasta l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite ufficiali sin qui disputate in questa stagione nei maggiori campionati europei. Dopo la tre giorni di coppe europee anche la squadra di Farioli poteva vantarsi di questa striscia positiva. Nel weekend, invece, lo 0-0 contro gli uomini di Mourinho ha lasciato lo scettro ai bavaresi. Sei gare di campionato più le due in Champions League, il successo in Supercoppa di Germania e la vittoria nel primo turno in Coppa di Germania sono valse a Kompany e ai suoi questo primato in questa statistica alla seconda sosta per le nazionali.

I giocatori del Bayern dopo i gol contro l’Eintracht dell’ultimo turno – Fonte eurosport.it

Glauco Dusso