Zaccagni e Politano, niente nazionale: ecco Piccoli e Spinazzola! L’Inter trova l’attacco, crisi Liverpool: tre sconfitte di fila

Il c.t. azzurro deve cambiare in corsa le convocazioni a causa degli ultimi infortuni, i nerazzurri continuano a vincere e scoprono di essere completi davanti, nel frattempo i reds sono in difficoltà

Cominciano dalla serie A i grattacapi di Rino Gattuso. Il campionato va in pausa, ora tocca alla nazionale italiana. Non saranno dei match con Estonia e Israele, per le qualificazione al mondiale, Zaccagni e Politano. Entrambi i giocatori hanno riscontrato problemi muscolari. Al loro posto sono stati chiamati Piccoli, alla prima convocazione, e Spinazzola, sembrato anche ieri tornato ai fasti di Euro 2020.

Da sabato si può dire che l’Inter ha un reparto avanzato finalmente totale. La sontuosa prova di Bonny al posto di Thuram con la Cremonese certifica che Chivu non deve temere se i titolari avranno di tanto in tanto problemi o bisogno di riposo. Un gol e tre assist per il francese che insieme a Pio Esposito potrà far rifiatare gli altri. L’infortunio di Thuram è stato il primo test vero per le punte “di scorta”. Chissà che non serva anche per il match con la Roma dopo la sosta.

Infine facciamo un salto in Premier League. Fa rumore la crisi del Liverpool che perdendo con il Chelsea nel weekend porta a tre le sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Gli uomini di Slot adesso avranno due settimane per rimuginare su quello che è successo, una cosa a cui ultimamente non erano abituati. Crystal Palace e Galatasaray, prima dei blues, erano riusciti a fermare i campioni d’Inghilterra in carica.

