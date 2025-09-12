Juventus-Inter, Tudor contro Chivu: il primo derby d’Italia non si scorda mai

Tempo di lettura 2 minuti

Domani la super sfida all’Allianz Stadium tra i bianconeri allenati dal croato e i nerazzurri del tecnico ex Parma. Prima volta per entrambi

La ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, inizia veramente col botto: domani alle 18 spicca Juventus-Inter. Il Derby d’Italia alla terza giornata, che non vale ovviamente una stagione, ma potrebbe già diventare indicativo sia per quanto riguarda Igor Tudor che per Cristian Chivu. Appunto Tudor e Chivu, un tempo giocatori di queste due storiche squadre e oggi allenatori. Il croato, che nelle ultime ore ha parlato a DAZN con l’amico Ciro Ferrara, sulla sua esperienza alla Juve, ha affermato: “Con questo club ero in debito”. Dall’altra parte, il romeno, sin dal primo giorno, ha predicato: “Onore e orgoglio”. Insomma, due allenatori giovani, Tudor (47 anni), e Chivu (44), uno di fronte all’altro, per la prima volta da comandanti in un derby d’Italia: nella partita più sentita dalle due tifoserie.

Rinascita e nuovo corso: Tudor e Chivu

L’emozione, per forza di cose, trasparirà. Nonostante Tudor e Chivu, di grandi partite, da calciatori, ne hanno giocate e come. Peraltro, anche diversi derby d’Italia, ma mai contro. Il croato è arrivato alla Juventus nel marzo dello scorso anno per ovviare all’esonero di Thiago Motta (ex nerazzurro, peraltro); il romeno, invece, è arrivato in estate per sostituire mister due finali di Champions League e mister seconda stella, Simone Inzaghi. Da un lato, Tudor, rinnovato in estate, con il compito di ridare alla Juventus il suo vero lustro (l’ultimo scudetto nel 2020); dall’altro, Chivu, chiamato per riaprire un nuovo corso, ridare linfa ad una squadra schiacciata dallo 0-5 di Monaco di Baviera col Psg, trasmettendo quel sano interismo, che solo un eroe del Triplete è in grado di trasmettere.

I punti fermi

Juventus-Inter è dunque Tudor contro Chivu. Due allenatori propositivi e competenti. Due menti proiettate al gioco e al calcio in verticale. Kenan Yildiz e il rinascente Dusan Vlahovic per aiutare Igor ad ottenere il suo primo vero grande successo alla guida della Juventus; Lautaro Martinez e Marcus Thuram per permettere a Cristian di superare il primo esame di stato della sua giovane carriera da allenatore di Serie A. Insomma, sarà un derby d’Italia assolutamente non banale.

Sandro Caramazza

fonte foto: Lega Serie A