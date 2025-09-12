Titolo europeo ’76 assegnato “anche” alla Slovacchia! Cristiano Ronaldo riceve in patria il riconoscimento come “migliore di tutti i tempi”! Roberto Gagliardini torna in Serie A, al Verona

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo ben 32 anni di attesa, la UEFA ha riconosciuto, oltre alla Repubblica Ceca, il titolo europeo del 1976 anche all’altro lato dell’ex Cecoslovacchia. CR7 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come miglior giocatore portoghese di tutti i tempi, durante i Liga Portugal Awards. L’ex Inter e Monza “Duracell” torna a calcare i campi della massima serie italiana ed indosserà la maglia del club scaligero



I bene informati e dalla memoria lunga, sanno che il titolo europeo del 1976 fu vinto dalla Cecoslovacchia in finale contro l’allora Germania Ovest. Quella finale terminò col punteggio di 2-2 e, dopo i tempi supplementari, la vittoria venne decretata dai calci di rigore con l’ultimo dei quali realizzato dal mitico Antonín Panenka, con un incredibile “cucchiaio” e, nota doverosa per chi ama il calcio, a difesa dei pali della Germania Ovest c’era un altro mito assoluto del calcio mondiale, Sepp Maier. La Repubblica Ceca cessò di esistere l’1 gennaio 1993 attraverso una separazione “consensuale” e portando alla nascita della Repubblica Ceca e della Slovacchia. La UEFA decise di assegnare il titolo alla prima, accantonando incredibilmente la seconda e neo nazione slovacca. Dopo ben 32 anni è stato deciso, finalmente, dal massimo organo calcistico europeo, di attribuire il titolo anche alla Slovacchia e con pieno merito diremmo noi, dato che gran parte della formazione titolare era di origine slovacca.

La bacheca di Cristiano Ronaldo non è mai colma, dato che il numero dei suoi trofei continua a crescere. Il fenomeno lusitano ha ricevuto, ai Liga Portugal Awards, il prestigiosissimo riconoscimento di miglior calciatore portoghese di tutti i tempi ed in un calcio che annovera, nel suo passato, nomi come Eusébio, vera e propria leggenda del calcio mondiale, oppure in tempi più recenti Luís Figo, vincitore del Pallone d’Oro, questo premio traccia sicuramente un solco incolmabile tra CR7 e tutti gli altri. Il portoghese ha voluto dedicare il premio a tutti i compagni di squadra e allenatori che lo hanno accompagnato durante la carriera e ancora lo fanno, oggi, alla veneranda età di 40 anni.

Roberto Gagliardini, soprannominato Duracell da suo padre, in virtù delle sue grandi doti atletiche, torna in serie A e precisamente al Verona che, oltre a lui, si assicura le prestazioni di un altro svincolato come Akpa-Akpro, irrobustendo sensibilmente il suo centrocampo. I due calciatori si ritrovano insieme dopo la reciproca esperienza al Monza. Contratto di un anno per Gagliardini, così come per il centrocampista franco-ivoriano.

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: cronacadiverona.com; rsi.ch; chiamarsibomber.com