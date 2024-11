Stangata a Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta salterà due giornate

Tempo di lettura 1 minuto

Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha comunicato i provvedimenti legati all’ultimo turno di Serie A. Il tecnico della Dea non potrà esserci in due partite

Stangata per Gian Piero Gasperini, che si becca due giornate di squalifica dopo l’ultimo turno di campionato. Durante la sfida tra Parma e Atalanta, giocatasi allo Stadio Ennio Tardini e vinta dalla Dea per 1-3, il tecnico dell’Atalanta si era reso protagonista di un acceso diverbio con il quarto uomo della partita, il signor Massimi. In quel caso, il direttore di gara Manganiello aveva espulso Gasperini, il quale si era poi seduto in tribuna. Per Gasperini due giornate di squalifica, ammonizione e anche un’ammenda di 10mila euro. Di conseguenza, non potrà esserci né all’Olimpico contro la Roma, né tantomeno venerdì 6 dicembre contro il Milan al Gewiss Stadium.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Avvenire.it