Incoscienti ‘vecchi’, il calcio è ancora vostro: Da Acerbi a Szczęsny passando per Sommer e Lewandowski

Lamine Yamal, con i suoi 17 anni, illumina il football, ma in giro per l’Europa ci sono ancora dei “vecchietti” capaci di dire la propria

Il calcio è ancora un mestiere per vecchi, storpiando e non di poco il celebre titolo di uno dei capolavori dei fratelli Coen con Javier Bardem grande protagonista (“Non è un paese per vecchi”). Ebbene sì, questa stagione, più di tutte probabilmente, ha dimostrato di come il calcio non può fare a meno dei suoi leader veterani più carismatici e influenti. Di quei testardi e risoluti over 35, capaci di diventare autentici protagonisti per le proprie squadre. A volte, decisivi per determinare trofei o campionati. Da Francesco Acerbi, eroe del 6 maggio interista (Inter-Barcellona 4-3, con il 3-3 segnato al 93′), fino ad arrivare al fresco campione di Spagna Wojciech Szczęsny, che a 36 anni suonati si è riscoperto un portiere moderno. Un portiere che gioca da libero. Un numero uno, che dopo sette stagioni ad avere la propria difesa a 10 metri dalla porta, se la ritrova a 50 metri. Non un dettaglio. Ma il polacco, da fuoriclasse del ruolo, si è saputo riadattare spodestando anche un simbolo di quel tipo di calcio lì, come André Ter Stegen.

In Serie A, non si perde un colpo

Insomma, se oggi il calcio è guidato dalla stella luminosissima di Lamine Yamal (per la cronaca ieri ha segnato un altro gol da urlo, che è valso il ventottesimo titolo per il Barcellona), lo stesso calcio non può non prescindere dai suoi “vecchi”. Di Acerbi e Szczęsny si è detto, ma in Serie A e in Champions League non si può dimenticare neanche Yann Sommer, autentico salvatore dell’Inter in finale di Coppa dei Campioni per la seconda volta negli ultimi tre anni. A Roma, sponda biancoceleste, c’è ancora un ala spagnoleggiante come Pedro Rodriguez (uno che in carriera ha vinto tutto), che a 37 anni non sbaglia ancora un colpo. Tant’è che in 42 partite, più della metà giocate da subentrato, ha messo a referto 12 gol e cinque assist. Non pizzi e fichi.

I grandi in giro per l’Europa

Andando in giro per gli altri grandi campionati, c’è l’eterno Robert Lewandowski, che con le sue 36 primavere, ha vinto la sua seconda Liga, mettendo a referto finora complessivamente in stagione 40 gol in 50 partite. Eterno. Così come rimane eterno Luka Modric. Il croato 39enne per un’altra stagione sarà del Real Madrid. E poi in Bundesliga, con Manuel Neuer e Thomas Muller, rispettivamente 39 e 35 anni, nuovamente campioni di Germania. Last dance peraltro per Muller, che a fine stagione lascerà la Baviera. E anche se è più piccolo rispetto a tutti quelli sopra citati, merita una voce a parte Harry Kane, che a 31 anni ha vinto il suo primo titolo in carriera. E lo ha vinto con dei numeri straordinari: 25 gol e 9 assist in Bundesliga. Nell’era dei nuovi enfants prodige: Yamal, Wirtz, Cubarsì, Musiala, Doué, c’è chi ancora è in grado di battere ferro. Leggende.

Sandro Caramazza

