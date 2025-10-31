Juventus, adesso il direttore sportivo! Estupinan e Jashari tornano ad allenarsi in gruppo, mai dopo 9 giornate 4 squadre senza vittoria

Tempo di lettura 2 minuti

I bianconeri, dopo aver accolto il nuovo mister, ora rinnovano la dirigenza, importante doppio ritorno per il Milan mentre c’è una statistica inedita per la serie A

Il ribaltone in casa Juventus non è ancora concluso. Archiviata la nuova guida tecnica ora tocca al direttore sportivo. Potrebbe essere Marco Ottolini, che, come sembra, lascerà il Genoa. I rossoblu hanno virato su Diego Lopez del Lens che dovrà gestire la patata bollente anche per quanto riguarda Vieira. A piccoli passi, quindi, la Vecchia Signora sta mettendo insieme tutte le caselle mancanti. Dopo Luciano Spalletti altre novità in arrivo.

Dopo il pareggio di Bergamo il Milan si prepara al match casalingo contro la Roma di domenica sera. Mister Allegri può iniziare a sorridere visto che ci sono alcuni importanti rientri. Si sono allenati in gruppo, infatti, Estupinan e Jashari, quest’ultimo colpo di mercato importante dal Bruges e in campo solo una manciata di minuti all’esordio contro la Cremonese. Difficile invece riavere per il posticipo Pulisic, Rabiot, Leao, Gimenez e Tomori, anche se per qualcuno di loro, soprattutto il talento portoghese, una piccola speranza c’è.

Jashari nell’unica presenza di quest’anno – Fonte tuttomercatoweb.com

Infine dopo la fine del turno infrasettimanale, la serie A può fregiarsi di un nuovo record. Mai, infatti, dopo 9 giornate è successo di trovare 4 squadre senza neanche una vittoria. Genoa, Verona, Fiorentina e Pisa sono le compagini “incriminate” per questa statistica. Fa rumore soprattutto la mancanza di successi dei viola, autori di un mercato importante e partiti per ben altre posizioni. La squadra di Pioli, invece, si trova al penultimo posto con soli 4 punti.

Pioli furioso non riesce a cogliere una vittoria – Fonte fiorentinauno.com

Glauco Dusso