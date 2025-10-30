Leao a rischio per Milan-Roma, Liverpool fuori dalla Coppa di Lega mentre Lukaku torna in Italia

Tempo di lettura 1 minuto

Infiammazione dell’anca per il portoghese, i Reds perdono ancora contro il Crystal Palace e l’attaccante belga prosegue il recupero dall’infortunio dei mesi scorsi

Rafael Leao rischia di non essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il big match di domenica contro la Roma. Il portoghese ha un’infiammazione dell’anca che gli impedisce di rendere al massimo. Non essendoci lesioni, l’ex Lille verrà valutato di giorno in giorno per capire se riuscirà a giocare contro i giallorossi o se sarà costretto a dare forfait.

Il Liverpool è stato eliminato dalla Coppa di Lega. I Reds hanno perso per 0-3 contro il Crystal Palace, bestia nera per la squadra di Slot (3 sconfitte nelle ultime 3 contro le Eagles). Con il risultato di ieri, il Liverpool sale a 6 partite perse nelle ultime 7 in tutte le competizioni, un periodo complicatissimo per Arne Slot e tifosi.

Romelu Lukaku domani sarà a Castel Volturno per iniziare il lavoro in palestra. Tra 15 giorni dovrebbe invece iniziare la preparazione per essere pronto per metà dicembre circa. Ricordiamo che il belga sta recuperando da un infortunio alla coscia accusato a metà agosto.

