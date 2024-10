Juventus, accolto il ricorso di Pogba ma la società bianconera non punta su di lui

Tempo di lettura meno di un minuto

Il francese tornerà in campo nel 2025 ma non con i bianconeri con cui tratterà la risoluzione del contratto

Paul Pogba vede la luce in fondo al tunnel. L’iniziale pena per doping di 4 anni è stata diminuita a 18 mesi e di conseguenza il francese potrà tornare ad allenarsi a gennaio per poi scendere in campo a marzo. Pogba però non rimarrà alla Juventus: i numerosi acquisti a centrocampo fatti dai bianconeri chiudono le porte al campione del mondo del 2018 che, di conseguenza, valuta altre strade. Le piste più calde al momento sono la MLS e l’Arabia Saudita ma bisognerà prima attendere la risoluzione tra Pogba e la Juventus.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina