Sassuolo vittoria e Berardi! L’attaccante torna in campo con un assist dopo il lungo stop

In serie B finito il calvario del giocatore simbolo dei neroverdi, nel match di sabato contro il Cittadella ritrova il terreno di gioco per un quarto d’ora più recupero

Giornata importante di campionato per il Sassuolo quella giocata nell’ultimo weekend. Oltre alla roboante vittoria contro il Cittadella per 6-1 c’è un altro motivo a far sorridere mister Grosso e i suoi giocatori. Infatti dopo 7 mesi di assenza per l’infortunio al tendine d’Achille è tornato in campo Domenico Berardi. Un rientro molto atteso quello avvenuto al minuto 74 di sabato pomeriggio. Berardi è infatti diventato negli anni il leader della squadra emiliana resistendo alle tante sirene di mercato di queste ultime stagioni. Dopo il ritorno in campo, condito da un assist vincente per Thorstvedt, non si sa se riuscirà a non cedere alle lusinghe che molto probabilmente arriveranno a gennaio dalla serie A. Un calciatore della sua caratura in serie B è un lusso forse troppo grande. Lui però potrebbe ancora stupirci rimanendo dov’è per riportare il Sassuolo nel calcio dei grandi. Aspettiamo e vedremo, nel frattempo siamo tutti contenti di ritrovarlo in campo. Bentornato Mimmo!

Glauco Dusso