Juve Stabia e Catanzaro in semifinale playoff Serie B, Ternana fallito, Mazzarri vola in Grecia

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I campani e i calabresi hanno avuto la meglio nel turno preliminare a gara secca rispettivamente su Modena e Avellino, la squadra umbra nel baratro, mentre l’ex allenatore del Napoli diventa tecnico dell’Iraklis Salonicco

Nella giornata di ieri si sono disputate le due partite della fase preliminare a gara secca dei playoff di Serie B tra Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino. Vanno avanti campani e calabresi. Colpo esterno formidabile della Juve Stabia di Ignazio Abate, che si regala le semifinali playoff contro il Monza, grazie alla rete del giovane di proprietà del Milan, Kevin Zeroli. Rovesciata da urlo per il classe 2005, subentrato dalla panchina, e qualificazione in semifinale. Prestazione solida e compatta della squadra di Abate, che aveva chiuso la regular season al settimo posto, un gradino sotto il Modena.

Tutto facile per il Catanzaro, che schianta l’Avellino di Ballardini per 3-0 al Ceravolo. In gol Pontisso, Cassandro e Iemmello su rigore. I calabresi, arrivati quinti nella regular season, hanno messo in mostra tutta la loro superiorità contro la formazione irpina, che con Ballardini aveva già fatto un mezzo miracolo ad arrivare ai playoff con l’ottavo e ultimo posto a disposizione. Il Catanzaro affronterà il Palermo in semifinale.

Le semifinali playoff saranno sabato 16 maggio ore 20, Juve Stabia-Monza, e domenica 17 sempre alle ore 20, Catanzaro-Palermo. Saranno partite di andata e ritorno.

La Ternana Calcio è fallita. Nella giornata di oggi arriverà la comunicazione ufficiale e definitiva del Tribunale, che sancirà appunto la cancellazione della società umbra dal calcio professionistico. Niente da fare per l’ultima cordata, che avrebbe dovuto presentare un’offerta per il titolo sportivo, capeggiata dall’imprenditore romano Fabio Splendori. La cordata ha annunciato il proprio ritiro, come comunicato dallo stesso sindaco ed ex presidente del club Stefano Bandecchi. Tra debiti e rischio penalizzazione, gli umbri tornano nei Dilettanti dopo 30 stagioni tra i professionisti. Nell’ultimo periodo era entrato a far parte dell’organigramma del club anche l’ex presidente della Sampdoria Ferrero, mentre nel settembre del 2025 era diventata presidentessa della Ternana la giovanissima imprenditrice Claudia Rizzo.

Ternana Calcio

Walter Mazzarri riparte dalla Grecia. E’ arrivata la definitiva fumata bianca con l’Iraklis Salonicco. Circa 10 giorni fa, Mazzarri era volato in Grecia per firmare, ma poi la trattativa saltò sul più bello. Ora è invece è ufficiale. Mazzarri ha firmato un contratto di un anno, con opzione per il secondo. L’ultima panchina del tecnico toscano era stata quella di Napoli nella stagione 2023-24, quando subentrò a Rudi Garcia. Per Mazzarri si tratta della seconda avventura da allenatore in un club estero. Nella stagione 2016-17 aveva guidato il Watford in Premier League, ottenendo la salvezza.

sulla destra Walter Mazzarri

Sandro Caramazza

Fonte foto: Fanpage, Gianluca Di Marzio.com