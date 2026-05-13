Abete e Malagò candidati alla presidenza della FIGC, Muric saluta il Sassuolo e le ultime sulla finale di Coppa Italia

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La Federcalcio ha tempo fino al 22 maggio per accettare formalmente le candidature, il portiere ha annunciato che non giocherà per i neroverdi nella prossima stagione mentre biancocelesti e nerazzurri sono pronti a darsi battaglia

Giovanni Malagò e Giancarlo Abete si sono ufficialmente candidati per diventare il nuovo presidente della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Le elezioni si svolgeranno il 22 giugno ma la FIGC ha tempo fino al 22 maggio (un mese prima) per accettare formalmente le candidature. Sono stati depositati anche i programmi dei due che verranno resi noti dopo l’accettazione delle candidature.

Arijanet Muric ha lanciato un fulmine a ciel sereno in casa Sassuolo annunciando che la prossima stagione non giocherà per i neroverdi per motivi personali. Il portiere kosovaro è in prestito dall’Ipswich Town e, dopo un campionato disputato ad alti livelli, cercherà fortuna altrove.

Arijanet Muric

La Lazio e l’Inter scenderanno in campo questa sera alle 21 per la finale di Coppa Italia. Maurizio Sarri, che ha tutti a disposizione tolto Provedel, ha principalmente due dubbi: Patric-Rovella in cabina di regia con lo spagnolo che sembra il favorito e Isaksen-Cancellieri sulla destra dove il danese pare avanti. Per il resto conferme per Noslin da punta e Zaccagni sulla sinistra. Cristian Chivu si affida ai suoi titolari dato che ha ritrovato Thuram dopo il problemino di lunedì. In porta, come sempre in Coppa Italia, ci sarà Martinez mentre il trio di centrocampo, senza Calhanoglu, sarà composto da: Barella, Zielinski e uno tra Sucic e Mkhitaryan, con il croato leggermente avanti. I nerazzurri sono favoriti ma la Lazio venderà cara la pelle dato che ha solo questa occasione per giocare in Europa nella prossima stagione.

Pedro e Nicolò Barella in Lazio-Inter 0-3

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina