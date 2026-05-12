Inter, Thuram ed Esposito recuperano per la Lazio, Ranieri apre alla nazionale, Psg su Julian Alvarez

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I due attaccanti nerazzurri non sono al meglio ma sono a disposizione di Chivu per la finale di Coppa Italia, l’ex allenatore della Roma si candida a CT dell’Italia, i parigini puntano l’attaccante dell’Atletico Madrid

Siamo ormai alla vigilia della finale di Coppa Italia. Per un Calhanoglu che non recupera e non sarà della partita, c’è un Thuram che invece è tornato ad allenarsi in gruppo dopo i problemi muscolari accusati nella giornata di ieri. Dopo lo spavento iniziale, con il centravanti francese che sembrava a rischio per la sfida contro i biancocelesti, l’allarme è rientrato. Stesso discorso anche per Pio Esposito, che stringerà i denti e verrà convocato nonostante i problemi alla schiena. Tutto pronto dunque per la finalissima tra Inter e Lazio, che ufficialmente si sfideranno anche nella prossima edizione della Supercoppa Italiana, che dopo alcuni anni ritornerà a disputarsi con il format a due squadre e in partita secca.

Calhanoglu e Pio Esposito

(Fonte immagine: Goal.com)

Terminata anzitempo la sua breve esperienza da dirigente alla Roma, Claudio Ranieri è di nuovo su piazza e pronto ad assumere nuovi incarichi. È stato lui stesso ad ammetterlo esplicitamente nella giornata di ieri parlando ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico romano infatti ha ricordato che lo scorso giugno disse di no alla chiamata dell’Italia perché aveva già un incarico con il club giallorosso, ma ora che è libero può valutare attentamente tutte le opzioni. Dopo la nomina ad interim di Silvio Baldini come CT della nazionale, chissà che gli Azzurri non vogliano ripartire proprio da un allenatore esperto come Ranieri per mettersi alle spalle la delusione del terzo mondiale saltato di fila.

(Fonte immagine: Goal.com)

Chiudiamo infine con una notizia di calciomercato. Il Paris Saint-Germain, da poco tornato in finale di Champions League, punta a rinforzarsi ancora di più in attacco e per la prossima estate ha messo nel mirino Julian Alvarez. Il centravanti argentino è un pupillo di Luis Enrique, che già lo voleva a Parigi due anni fa prima che lo ingaggiasse l’Atletico Madrid. Per la finalizzazione della trattativa, potrebbero essere decisive già le prossime settimane, ma l’eventuale ufficialità dell’acquisto arriverebbe ovviamente solo nel mese di giugno, dopo la finale di Champions tra Arsenal e Psg. In ogni caso, il club transalpino dovrà prestare attenzione alla concorrenza degli stessi Gunners e anche del Barcellona per Alvarez.

(Fonte immagine: Football365.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Settecalcio.it)