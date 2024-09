Juve, si ferma Weah mentre Conceicao si allena in gruppo

Tempo di lettura meno di un minuto

Lo statunitense salterà sicuramente la prossima gara contro il Genoa mentre il portoghese punta alla convocazione

Una buona e una cattiva notizia in casa Juventus. Timothy Weah ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra che gli farà saltare sicuramente la trasferta di Genova di sabato. Lo statunitense proverà a recuperare per la sfida di Champions League contro il Lipsia ma al momento rimane in forte dubbio. Francisco Conceicao si è invece allenato in gruppo e punta alla convocazione per la sfida ai rossoblù dopo la lesione muscolare di inizio settembre che gli ha fatto saltare le partite contro Empoli, PSV e Napoli.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina