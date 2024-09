Roma: Pellegrini out col Bilbao per una contusione al ginocchio, ancora indisponibile Le Fèe

Roma: Pellegrini out col Bilbao per una contusione al ginocchio, ancora indisponibile...

I giallorossi rinfrancati dal successo contro l’Udinese in campionato esordiscono stasera in Europa League, mancherà il capitano, ma anche i baschi contano diversi infortunati

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma, ma neanche il tempo di godersi la vittoria contro l’Udinese ed ecco arrivare l’esordio in Europa League contro una squadra ostica come l’Athletic Bilbao. Per la sfida casalinga contro i baschi Juric avrà tutti a disposizione tranne il lungodegente Saelemaekers, Le Fèe e Lorenzo Pellegrini. Il francese ha lavorato in gruppo, ma non verrà rischiato, il capitano invece ha rimediato una contusione al ginocchio nell’ultima gara di campionato e sarà tenuto precauzionalmente a riposo, con l’obiettivo di tornare in campo già domenica contro il Venezia; anche il Bilbao però deve fare i conti con più di un infortunio: Nico Williams è stato convocato ma è ancora acciaccato, inoltre mister Valverde dovrà fare a meno sia del primo che del secondo portiere (Unai Simon e Julen Agirrezabala). Staserà dunque giocherà il terzo estremo difensore, Alex Padilla.

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredellosport.it)