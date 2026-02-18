Infortunio Bremer, il Bologna riscatta Pobega dal Milan, Ballardini all’Avellino

Tempo di lettura 2 minuti

Il brasiliano si è infortunato a Istanbul per Galatasaray-Juventus. Intanto, il centrocampista diventa tutto rossoblù e la società irpina ingaggia un nuovo allenatore

Ansia per Gleison Bremer, che si è sottoposto a degli esami strumentali dopo l’infortunio al flessore rimediato durante Galatasaray-Juventus, andata dei playoff di Champions League. Doppio danno per i bianconeri, che dopo l’umiliazione subita per 5-2, rischiano di perdere anche il forte centrale brasiliano. Bremer potrebbe saltare la sfida di ritorno a Torino, ma anche le prossime 2 partite di campionato contro Como e Roma. Due veri e propri scontri diretti per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Bologna riscatta Tommaso Pobega, che ha sottoscritto un contratto fino al 2028. Il Milan, dunque, incassa dal centrocampista circa 7 milioni di euro, da sommare poi al prestito oneroso. La società felsinea è rimasta convinta delle prestazioni offerte dal centrocampista classe 1999 e ha, quindi, deciso di esercitare il riscatto. Si tratta del secondo incasso ravvicinato per il Milan, qualche giorno era stato il turno di Alex Jimenez con il Bournemouth.

Tommaso Pobega

Davide Ballardini ritorna in pista e lo fa alla guida dell’Avellino. Il tecnico, che aveva allenato per l’ultima volta nel maggio del 2024 il Sassuolo, subentra a mister Biancolino. Quest’ultimo aveva completamente rotto con l’ambiente irpino dopo la sconfitta casalinga contro il Pescara. Ballardini prende un Avellino al 14esimo posto in classifica (28 punti) e a più tre dalla zona play-out. Nelle ultime 5 partite, la squadra campana ha totalizzato 4 sconfitte e una vittoria. Ballardini ha firmato fino al termine della stagione. L’obiettivo è ovviamente salvare il club.

Davide Ballardini

Sandro Caramazza

Fonte foto: Fantacalcio, Bolognafc.it, tmw