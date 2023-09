Jude Bellingham ha stregato il Real Madrid

Tempo di lettura 4 minuti

Il centrocampista classe 2003 acquistato lo scorso giugno è diventato in poco tempo il trascinatore dei Blancos ed ora è anche il capocannoniere della Liga

Tutto si può dire tranne che al Real Madrid non siano abituati ad acquistare e a vedere giocare grandi campioni, ma di fronte alla bellezza che un calciatore di talento può manifestare in campo c’è ancora modo, per fortuna, di rimanere meravigliati, anche perché, perfino all’interno di una storia gloriosa come quella dei Blancos, non sono molti i giocatori che, considerata l’età, hanno avuto un impatto tanto rapido quanto impressionante come quello di Jude Bellingham. La sua carriera è appena cominciata, ma merita di essere ripercorsa.

Partiamo dall’inizio: Bellingham nasce il 29 giugno del 2003 a Stourbridge, cittadina del Regno Unito, a circa 20 chilometri da Birmingham. Ha il pallone nel DNA, suo padre infatti era un attaccante arrivato alle soglie del calcio professionistico mentre suo fratello Jobe, due anni più piccolo, milita attualmente nel Sunderland. Jude invece sceglie proprio il Birmingham, entra nel settore giovanile a 8 anni ed a 16 è già il giocatore più giovane ad aver esordito e segnato in prima squadra nella storia del club. Nell’estate del 2020 passa al Borussia Dortmund per 25 milioni di sterline. Una cifra importante, che consente al Birmingham di risanare i conti societari ed evitare il fallimento. Il club inglese, in segno di gratitudine, decide addirittura di ritirare la sua maglia numero 22, scelta invero molto criticata dalla tifoseria.

In un contesto come quello del Borussia, il talento naturale di Bellingham viene inevitabilmente valorizzato. Sin da subito Jude si conquista un posto da titolare a centrocampo e ad aprile del 2021 sigla il suo primo gol in Bundesliga. Quattro giorni dopo va a segno anche in Champions League (nel quarto di finale perso 2-1 in casa col Manchester City), diventando a 17 anni e 289 giorni il più giovane marcatore di sempre nella fase ad eliminazione diretta della Champions dopo Bojan Krkic. Non solo, il Dortmund gli spalanca anche le porte dell’Inghilterra, con cui esordisce a novembre 2020 nel match contro l’Irlanda stabilendo un altro record di precocità: solo Theo Walcott e Wayne Rooney infatti hanno debuttato con la nazionale maggiore inglese ad un’età inferiore alla sua. Nell’inverno del 2022, viene infine convocato al mondiale in Qatar e trova la rete anche lì, nella vittoria per 6-2 ai danni dell’Iran. È il primo giocatore nato negli anni 2000 ad andare in gol in un campionato del mondo di calcio.

I tempi ormai sono maturi per il definitivo salto di qualità, che si concretizza nell’ultima sessione estiva di calciomercato: il Real Madrid piomba su di lui, lo paga 103 milioni di euro (più 30,9 di potenziali bonus) e lo strappa al Borussia. Bellingham diventa il secondo acquisto più oneroso della storia dei Blancos (dopo Edin Hazard). Le aspettative su di lui, in un ambiente iper esigente come quello madridista, sono altissime, ma a giudicare dall’inizio di stagione tutta questa pressione gli è scivolata addosso. Il merito è anche di un altro fuoriclasse, non in campo ma in panchina. Carlo Ancelotti infatti, invece di piazzarlo in mediana, si è inventato per lui un ruolo da trequartista, dietro le due punte, che di fatto lo rende un falso nueve in grado di spaziare per tutta la metà campo offensiva senza dare riferimenti chiari agli avversari. Il risultato? Real Madrid primo in Liga a punteggio pieno e Bellingham capocannoniere del campionato con cinque reti dopo cinque giornate. L’unico altro giocatore dei Blancos a riuscire in un’impresa del genere è stato un certo Cristiano Ronaldo. Ormai non ci sono più dubbi che il ragazzo venuto da Birmingham sia un calciatore speciale.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)