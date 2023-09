Empoli, salta la prima panchina in Serie A: esonerato Paolo Zanetti. Ritorna Andreazzoli

Tempo di lettura 1 minuto

E’ in casa toscana che si registra il primo allenatore della nuova stagione ad essere cacciato via. Per l’ex Roma si tratta della quarta esperienza sulla panchina empolese

L’Empoli esonera Paolo Zanetti per richiamare Aurelio Andreazzoli. Decisivo il pesante KO contro la Roma per 7-0. Zanetti paga un deludente inizio di stagione: zero punti dopo quattro giornate, zero gol fatti e 12 gol incassati. Al suo posto, il presidente Fabrizio Corsi ha deciso di richiamare proprio Andreazzoli, che ha già allenato l’Empoli in tre precedenti occasioni. L’ultima nel corso di tutto il 2021-22, chiudendo la stagione da neopromosso in Serie A al 14° posto e cedendo la panchina – l’annata successiva – proprio a Zanetti. Andreazzoli aveva allenato per la prima volta l’Empoli nella stagione 2017-18, con promozione dalla B alla A da subentrato. Nell’annata successiva era ritornato alla guida del club, dopo l’iniziale esonero in favore di Iachini. In quel caso, però, l’Empoli non riuscì a salvarsi.

Sandro Caramazza

