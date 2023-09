Allarme Atalanta: problema muscolare per Scamacca

Tempo di lettura 1 minuto

Non al meglio della condizione l’attaccante è entrato ieri nel match contro la Fiorentina riportando un altro fastidio che verrà valutato nei prossimi giorni

Non c’è pace per Gasperini. Dopo la rocambolesca sconfitta contro la Fiorentina di ieri pomeriggio arrivano cattive notizie anche dall’infermeria. Gianluca Scamacca è uscito infortunato dalla gara con i viola. Per lui un risentimento muscolare al flessore sinistro che lo terrà sicuramente fuori per il match di giovedì di Europa League e probabilmente anche per quello di campionato. Nei prossimi giorni ulteriori accertamenti che stabiliranno la gravità dell’infortunio. Una notizia che non ci voleva per il tecnico della Dea proprio all’inizio di un periodo denso di partite e in cui la rosa lunga può aiutare a dosare le forze. I prossimi impegni dei nerazzurri sono quelli in coppa contro il Raków Częstochowa e poi in serie A quando al Gewiss Stadium arriverà il Cagliari.

Glauco Dusso