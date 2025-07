I pensieri dell’Inter: chi va, chi resta e chi potrebbe arrivare

Tempo di lettura 2 minuti

Tra clausole non sfruttate e malumori il mercato nerazzurro entra nel vivo, c’è nell’aria il cambiamento ma cosa succederà ancora non è dato saperlo

Il mondiale per club è ormai un ricordo che inizia a evaporare. L’Inter ha solo bisogno di riposo e di chiarirsi le idee in vista della nuova stagione. Le parole di Lautaro Martinez al termine dell’ultima gara hanno dato uno scossone di cui ora si avverte appena il tremore. Certo la questione Calhanoglu è ancora viva. Difficile che il turco resti a Milano, sembrano già avviati i contatti con il Galatasaray, bisognerà però trovare la quadra sulla cifra della cessione. Chi invece pare rimanere è Thuram. Superate le frizioni con l’ambiente e con la clausola scaduta ieri tutto fa pensare alla permanenza del francese. Così come quella di Dumfries che non è mai stato veramente sul piede di partenza. Chi potrebbe andare, insieme a Calhanoglu, sono Sommer e Asllani che stanno ricevendo corteggiamenti dalla stessa Turchia e dalla Spagna. In entrata si può lavorare solamente in caso di partenze. Per la mediana Ederson è il nome caldo, ci vorrà però una certa disponibilità economica. In porta, qualora lo svizzero lasciasse, sempre vivo il sogno Donnarumma, anche se in molti invocano la promozione di Josep Martinez, il che darebbe un senso all’esborso fatto lo scorso anno. Per la difesa il discorso Leoni con il Parma è sempre aperto, anche per il giovane, però, il fattore economico è importante. L’Inter è un grande cantiere. Al raduno di fine mese sapremo come saranno andate veramente le cose.

Glauco Dusso