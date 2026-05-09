Social&Calcio – Ospite Johnson Righeira

Tempo di lettura 2 minuti

Stefano Righi, il vero nome dell’icona pop degli anni ’80, ci ha intrattenuto parlandoci sia di quell’epoca così speciale, non solo per lui ma per un’intera generazione, che di quello che lo tiene occupato oggi come l’aver intrapreso la “carriera” da produttore vinicolo. Nella parte dedicata al calcio abbiamo voluto analizzare i pro ed i contro della stagione dell’Inter neo campione d’Italia

Johnson, nonostante la sua età, si sente ancora un ragazzo e ricorda con gioia e felicità quell’epoca per lui speciale. Soltanto a distanza di molti anni ci si è accorti, soprattutto in Italia, che i testi delle canzoni dei Righeira non miravano soltanto ad essere dei tormentoni estivi, ma avevano anche una certa profondità come ad esempio Vamos a la playa che, in qualche modo, voleva mettere in evidenza il rischio di una catastrofe nucleare. Spesso in tour, Stefano ha anche diverse passioni, tra queste spicca un’iniziativa per la produzione di vini, in collaborazione con esperti del settore, vini tramite i quali, dice, può continuare a raccontare storie, seppur in modo diverso; non ama l’attuale scena mainstream, ma vede tantissimo fermento in quella indipendente con cantanti che stanno emergendo in maniera prepotente, con qualità assoluta! Vieni a vedere ed ascoltare i nomi che Johnson evidenzia nella musica pop emergente e tanto altro: L’intramontabile Johnson Righeira

Insieme al nostro redattore Sandro Caramazza, abbiamo analizzato la stagione dell’Inter campione d’Italia e cercato pecche e lacune in una stagione comunque vincente, dato che la società nerazzurra si è aggiudicata lo scudetto 2025/26 con ben tre giornate di anticipo ed è in finale di Coppa Italia. Un campionato quello di Serie A che, senza dubbio, si può giudicare deludente perché così è stato lo spettacolo mostrato ai tifosi, tanti pareggi a reti inviolate, una squadra campione che, in tutta la stagione, ha vinto un solo scontro diretto persino intriso di polemiche, tanti passi falsi da quelle che potevano essere le rivali più quotate, davvero poche emozioni positive per chi ha assistito a quello che una volta era un campionato super emozionante e che ci si augura tutti possa presto tornare ad esserlo. Vieni a vedere il video, perché c’è molto altro: Scudetto nerazzurro

Fonte foto: rollingstone.it; passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara