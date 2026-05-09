Social&Calcio – Ospite Federico Moccia

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L’autore di grandi bestseller è intervenuto nel nostro podcast raccontandoci, tra le altre cose, anche come è nato il fenomeno editoriale italiano “Tre metri sopra il cielo” che, pubblicato originariamente nel 1992, ha però ottenuto il vero successo dopo la riedizione Feltrinelli del 2004, diventando un cult per la generazione degli anni 2000. Grazie all’argomento della settimana ci siamo soffermati sul potere del gossip e del perché, nel bene o nel male, sia comunque sempre in auge

“Tre metri sopra il cielo”, un libro che ha segnato un’epoca, ma anche un’opera intramontabile che i lettori del 2004, oggi genitori, utilizzano come fosse un tutorial sull’amore. Quello che piace maggiormente a Federico Moccia è quando, quei lettori, gli inviano foto della loro libreria con il suo testo in bella vista. L’arte di Federico, la sua bravura, è stata quella di parlare ai giovani con il loro linguaggio. Tutto può cambiare, si può passare dall’era analogica a quella digitale, all’intelligenza artificiale, ma ciò che non cambierà mai sarà la potenza dei sentimenti, dell’amore che ti fa vivere Tre metri sopra il cielo ed è anche per questo che il libro di Moccia è e sarà sempre attuale. Federico ci ha raccontato come il suo vissuto sia stato fonte di ispirazione per il suo libro capolavoro e ce lo ha spiegato in maniera anche ampia, vieni a vedere e ad ascoltare: Federico Moccia: “La passione ti fa andare oltre”

L’attrazione incontrollabile del gossip, quel qualcosa che vive di vita propria, oppure no? Perché in realtà lo alimentiamo noi coscientemente o meno, sia in positivo che in negativo, lo facciamo ogni giorno, senza magari rendercene conto, spesso senza malizia. Certo, perché il “pettegolezzo” non è sempre un qualcosa di negativo, spesso invece accomuna, avvicina le persone, la confidenza in effetti crea empatia e quindi non va sempre demonizzato, ma anzi andrebbe studiato. Le chiacchiere, le dicerie, aiutano a distrarsi dai problemi, ci si stacca, seppur per poco tempo, dalla routine e la mente, in quei momenti, viaggia anche con leggerezza. Attraverso il gossip veniamo a conoscenza, anche, dei problemi degli altri e questi che effetto ci fanno? Si riesce persino a gioire dei guai degli altri? Tu da che parte stai? Vieni a vedere e commentare il video: Il gossip perché attrae sempre…

Fonte foto: spazio50.org; passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara