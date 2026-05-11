Il Frosinone torna in A, retrocesse Reggiana, Spezia e Pescara! Galatasaray campione in Turchia, il Como per la prima volta in Europa

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Chiude la regular season in cadetteria con tutti i suoi verdetti, i giallorossi di Istanbul vincono il campionato mentre i lariani l’anno prossimo giocheranno una coppa europea

Resa dei conti in serie B. Giocato il turno 38 ecco il Frosinone festeggiare il ritorno in A dopo due anni dalla retrocessione. Mister Alvini ha compiuto l’impresa di finire davanti a squadre più quotate dei gialloblu. Come ad esempio Monza e Palermo, rispettivamente terza e quarta. Paolo Bianco e Filippo Inzaghi attenderanno in semifinale le vincitrici dei turni preliminari dei playoff. Questi saranno Modena-Juve Stabia, vincente contro il Monza, e Catanzaro-Avellino, vincente contro il Palermo. Infine le note dolenti. Scendono in serie C la Reggiana di Bisoli, dopo tre anni, il Pescara di Gorgone, immediato ritorno nella categoria inferiore, e incredibilmente lo Spezia di Luca D’Angelo che dopo A e B ritorna in C 14 anni dopo. Giocheranno, invece, il playout Sudtirol e Bari. Infine incoronato cannoniere, manco a dirlo, Pohjanpalo del Palermo con 24 gol.

Spostandoci in Turchia arrivano i festeggiamenti del Galatasaray che con la vittoria sull’Antalyaspor (4-2) si laurea campione della Super Lig per la 26ma volta. Si tratta del quarto successo consecutivo. Queste vittorie portano tutte la firma di Okan Buruk, sempre vittorioso da quando si è seduto sulla panchina dei leoni del Bosforo nel 2022. Nutrita la presenza di ex serie A nella rosa dei giallorossi, tra cui anche Noa Lang che aveva iniziato la stagione con la maglia del Napoli. Gli altri sono Mauro Icardi, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Wilfried Singo e Mario Lemina.

L’esultanza della squadra turca nella gara decisiva di sabato – Fonte diretta.it

Infine giornata storica quella di ieri per il Como. Ancora il 10 maggio nel destino dei lariani. Nello stesso giorno 2 anni fa avevano festeggiato il ritorno in serie A. Ieri, invece, con la vittoria in quel di Verona i ragazzi di Fabregas sono matematicamente certi di giocare una coppa europea nella prossima stagione. Di quale coppa si tratterà ce lo diranno le ultime giornate di campionato che prevedono una lotta serrata, visto che la sconfitta del Milan ha raggruppato Juve, rossoneri, Roma e lo stesso Como in 3 punti. Il Napoli può tenersi fuori dal discorso battendo il Bologna stasera, altrimenti anche gli azzurri potrebbero essere coinvolti. A determinare il tutto potrebbe essere anche l’Inter che vincendo la Coppa Italia manderebbe l’Atalanta in Conference League lasciando le altre a distribuirsi tra Champions ed Europa League.

Cesc Fabregas con la maglia celebrativa dopo la gara con il Verona – Fonte tuttomercatoweb.com

Glauco Dusso